Стали известны причины развода Дженнифер Энистон и Джастина Теру

В СМИ поползли слухи о причинах расставания актрисы Дженнифер Энистон и ее экс-супруга Джастина Теру. По сообщениям от близких к паре источников, Джастин очень взбесился, когда увидел, что Дженнифер хранит старые записки от своего бывшего мужа Брэда Питта.

Инсайдеры сообщают, что Энистон хранила различные мелочи, напоминающие ей о браке с Питтом, в том числе и записки. В них актер восхищался тем, как она выглядит, писал ей, что скучает и хочет увидеть. После этого Теру решительно заявил, что не будет больше терпеть и подал на развод.

Ранее сообщалась, что супруги вот уже год не жили вместе, а развод был лишь вопросом времени. Среди причин развода называют еще и нежелание Джастина Теру мириться с успешной карьерой Энистон.

К слову, Анджелина Джоли, которая пока еще официально не является бывшей женой Питта, не оставила без комментариев этот развод. Она назвала Энистон "ванильной и неглубокой".