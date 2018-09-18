Стали известны все претенденты на звание "Всемирный автомобиль года"

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы международного конкурса World Car of the Year (WCOTY) опубликовали список претендентов на премию "Всемирный автомобиль года", пишет РБК.
Победителей определит жюри, в состав которого вошли 85 автомобильных журналистов. Лучшие будут названы в четырех категориях - "Городской автомобиль", "Представительский автомобиль", "Спортивный автомобиль" и "Зеленый автомобиль". Среди номинантов премии почти 40 автомобилей представляют мировых автопроизводителей.
Вручение премии пройдет в апреле 2019 года на автосалоне в Нью-Йорке.-0-
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