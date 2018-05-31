Сталлоне снимет фильм о боксере Джонсоне, которого осудили в 1913 году, а реабилитировали в мае 2018-го

Американский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне планирует снять фильм о боксере Джеке Артуре Джонсоне, первом в истории США чемпионе мира по боксу в тяжелом весе.
Съемки фильма осуществит киностудия Сталлоне совместно с Metro Goldwyn Mayer Pictures.
В 1908 году Джонсон - "Гигант из Галвестона" стал первым в истории США афроамериканцем, завоевавшим титул чемпиона по боксу в тяжелом весе. Через два года он победил знаменитого боксера Джима Джеффриса.
За спортивную карьеру Джонсон провел 114 боев, и в 80 из них он вышел победителем. Но в 1913 году его обвинили в нарушении закона по борьбе с проституцией. Суд присяжных признал его виновным, и боксер получил реальный приговор - его приговорили к одному году и одному дню тюрьмы.
Президент США Дональд Трамп в мае нынешнего года объявил о реабилитации Джонсона и подписал соответствующий указ.
Джонсон погиб в автомобильной катастрофе в 1946 году в штате Северная Каролина на 69-м году жизни.
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