Сталлоне снимет фильм о боксере Джонсоне, которого осудили в 1913 году, а реабилитировали в мае 2018-го

Американский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне планирует снять фильм о боксере Джеке Артуре Джонсоне, первом в истории США чемпионе мира по боксу в тяжелом весе.

Съемки фильма осуществит киностудия Сталлоне совместно с Metro Goldwyn Mayer Pictures.

В 1908 году Джонсон - "Гигант из Галвестона" стал первым в истории США афроамериканцем, завоевавшим титул чемпиона по боксу в тяжелом весе. Через два года он победил знаменитого боксера Джима Джеффриса.

За спортивную карьеру Джонсон провел 114 боев, и в 80 из них он вышел победителем. Но в 1913 году его обвинили в нарушении закона по борьбе с проституцией. Суд присяжных признал его виновным, и боксер получил реальный приговор - его приговорили к одному году и одному дню тюрьмы.

Президент США Дональд Трамп в мае нынешнего года объявил о реабилитации Джонсона и подписал соответствующий указ.

Джонсон погиб в автомобильной катастрофе в 1946 году в штате Северная Каролина на 69-м году жизни.