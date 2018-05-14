Стало известно, где принц Гарри и его невеста проведут ночь перед свадьбой

Принц проведет эту ночь в компании брата принца Уильяма в Коворт-парке западнее Лондона, в роскошном отеле, построенном в XVIII веке.
Его невеста Меган Маркл останется вместе с матерью Дориф Рэглэнд во дворце Кливден с видом на Темзу.
Таков обычай – будущие супруги должны провести последнюю ночь перед свадьбой отдельно друг от друга.
Принц Гарри и Меган Маркл пригласили на торжественную церемонию бракосочетания 1,2 тыс. гостей. Свадьба начнется со службы в часовне Святого Георгия, а продолжится в резиденции Фрогмор-хаус.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3953 BYN
|2.39 BYN
|2.398 BYN
|USD
|2.0003 BYN
|1.996 BYN
|2.002 BYN
|RUB
|3.24 BYN
|3.232 BYN
|3.25 BYN