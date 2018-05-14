Стало известно, где принц Гарри и его невеста проведут ночь перед свадьбой

Принц проведет эту ночь в компании брата принца Уильяма в Коворт-парке западнее Лондона, в роскошном отеле, построенном в XVIII веке.

Его невеста Меган Маркл останется вместе с матерью Дориф Рэглэнд во дворце Кливден с видом на Темзу.

Таков обычай – будущие супруги должны провести последнюю ночь перед свадьбой отдельно друг от друга.

Принц Гарри и Меган Маркл пригласили на торжественную церемонию бракосочетания 1,2 тыс. гостей. Свадьба начнется со службы в часовне Святого Георгия, а продолжится в резиденции Фрогмор-хаус.