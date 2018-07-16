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Станцию метро в Лондоне временно переименовали в честь тренера сборной Англии

Калейдоскоп 16.07.2018 | 13:23
Гарет Саутгейт
Гарет Саутгейт

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Станцию метро в Лондоне на два дня переименовали в честь тренера сборной Англии по футболу Гарета Саутгейта. Как сообщает ТАСС, об этом говорится на странице в Twitter транспортной компании-оператора Transport for London.

"Следующая остановка - "Гарет Саутгейт", - указывается в сообщении компании. Кроме того, над названием станции повесили текст с благодарностью тренеру: "Спасибо, Гарет Саутгейт, за невероятное путешествие".

Гарет Саутгейт стал новым национальным героем, когда Англия впервые с 1990 года дошла до полуфинала ЧМ по футболу, обыграв Швецию.

Завершившийся 15 июля ЧМ-2018 по футболу в России стал вторым по результативности в истории английской сборной. Лишь в 1966 году, когда англичане стали чемпионами, сборная сыграла лучше.

Сборная Англии 14 июля 2018 года уступила в матче за третье место команде Бельгии. Нападающий и капитан английской сборной Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром чемпионата. Он провел шесть матчей, в которых забил шесть голов.

Следующий планетарный футбольный форум пройдет в 2022 году в Катаре.-0-

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Великобритания, метро
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