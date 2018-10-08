Старейший в мире парикмахер стрижет клиентов в 107 лет

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самый пожилой парикмахер в мире в 107 лет продолжает работать на полную ставку, сообщает The New York Times.

Энтони Манчинелли из Южной Калифорнии начал работать парикмахером в 11 лет и по сей день стрижет клиентов с полудня до восьми вечера пять дней в неделю.

В 2007 году Манчинелли попал в Книгу рекордов Гиннесса как старейший работающий парикмахер в мире. Также в Книге рекордов Манчинелли упоминается как парикмахер с самым продолжительным рабочим стажем.

Энтони Манчинелли. Фото infringe.com

Манчинелли начинал работать в качестве уборщика парикмахерской, так как у его родителей не хватало средств прокормить семерых детей. Сначала он наблюдал за работой мастеров, а затем и сам стал пробовать себя в качестве парикмахера. С тех пор стоимость его услуг возросла в десятки раз - с 25 центов до $19 за стрижку.

Некоторые клиенты приходят к нему уже более 50 лет, отказываясь стричься у других мастеров. Коллеги Манчинелли отмечают, что у него ясная память и твердая рука, также он не позволяет другим убирать мусор после стрижек и делает эту "грязную" работу сам. "Он успевает стричь больше клиентов, чем 20-летние парикмахеры. Пока молодежь отвлекается на смартфоны, мессенджеры и болтовню, он просто делает свою работу", - делятся коллеги старейшего в мире парикмахера.-0-