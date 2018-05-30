Стартовали съемки продолжения "Малефисенты"

Стартовали съемки продолжения киносказки "Малефисента". Первая часть была представлена зрителям в 2014 году. Фотографии со съемочной площадки были опубликованы в Instagram актрисы Элли Фаннинг.

Роль Малефисенты, конечно же, исполнит Анджелина Джоли, к которой присоединится Элли Фаннинг в роли принцессы Авроры. Также в актерский состав вошли: Мишель Пфайффер, Чиветел Эджиофор, Эд Скрейн, Роберт Линдсэй и Харрис Дикинсон.

Съемки второй части сказочного фильма пройдут в Атланте и частично в Великобритании. Режиссером картины выступит Хоаким Роннинг.