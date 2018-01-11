Стивен Хокинг предсказывает "адскую жару" на Земле

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный ученый Стивен Хокинг заявил, что климатические условия на Земле будут невыносимы для людей. Об этом пишет Daily Mail.

Физик-теоретик утверждает, что планета Земля повторит судьбу Венеры. По его словам, изменение климата приведет человечество к вымиранию, а Земля из-за жары превратится в настоящий ад. Если люди не сократят выбросы парникового газа, то с течением времени средняя температура на нашей планете достигнет 460 градусов Цельсия.

Если прогноз ученого оправдается, то человечеству нужно будет искать себе новую планету для жизни.

Эксперты NASA считают, что 4 млрд лет назад Венера была похожа на Землю, имела атмосферу, моря и растительность, но по целому ряду причин (в том числе из-за скопления парниковых газов в атмосфере) планета позднее "сгорела". -0-