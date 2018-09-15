Стивен Кинг назвал лучший фильм

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский писатель "король ужасов" Стивен Кинг на своей странице в Твиттере назвал лучший, по его мнению, фильм в истории.
"Кто-то спросил меня вчера: "Какой фильм самый лучший из тех, что вы смотрели?". Спустя ночь раздумий, в которой я в действительности не нуждался, я с уверенностью могу ответить: "Крестный отец-2", - написал Кинг в Твиттере.
Кинофильм "Крестный отец-2" стал продолжением знаменитой киносаги по мотивам одноименного романа Марио Пьюзо. Он снят Фрэнсисом Фордом Копполой в 1974 году.
Фильм рассказывает о ранних годах жизни будущего главы одного из мафиозных кланов Корлеоне - Вито Корлеоне - и его сыне Майкле.-0-
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