Стивен Спилберг снимет новый фильм об Индиане Джонсе

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский режиссер Стивен Спилберг готовится к съемкам пятой части культовой киноэпопеи об Индиане Джонсе, сообщает ТАСС.

Съемочная группа приступит к работе в 2019 году, а 10 июля 2020 года состоится премьерный показ фильма.

В качестве продюсера кинокартины выступит Джордж Лукас, который работал над предыдущими частями саги. Автором саундтреков в очередной раз станет композитор Джон Уильямс. Главную роль в ленте исполнит 74-летний Хариссон Форд.

Первые приключенческие фильмы об Индиане Джонсе вышли на экраны в 1980-х: "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега", "Индиана Джонс и Храм судьбы", а также "Индиана Джонс и последний крестовый поход". Четвертую по счету картину "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" зрители увидели в 2008 году. В целом кассовые сборы всех фильмов франшизы превысили $2 млрд.-0-