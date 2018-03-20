Стивен Спилберг сообщил, когда начнутся съемки пятой части "Индианы Джонса"

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голливудский режиссер Стивен Спилберг заявил, что приступит к съемкам пятой части саги об Индиане Джонсе в 2019 году. Об этом сообщает издание Vulture.
Режиссер также уточнил, что часть съемок пройдет в Англии. Спилберг планирует начать работу в Великобритании в апреле 2019 года.
Ожидается, что мировая премьера очередного "Индианы Джонса" состоится 10 июля 2020 года. Название картины пока неизвестно.
Первые приключенческие фильмы об Индиане Джонсе вышли на экраны в 1980-х: "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега", "Индиана Джонс и Храм судьбы", а также "Индиана Джонс и последний крестовый поход". Четвертую по счету картину "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" зрители увидели в 2008 году. В целом кассовые сборы всех фильмов франшизы превысили $2 млрд.-0-
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