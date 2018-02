Стюардесса сделала селфи на украденный телефон, чем выдала себя

Одна из пассажирок авиакомпании "American Airlines" забыла на борту самолета свой мобильный телефон. Его нашла стюардесса, но вместо того, чтобы вернуть устройство хозяйке, сделала на него селфи. Собственно, именно благодаря этому хозяйка и нашла свой iPhone, ведь фото стюардессы сохранилась в iCloud.

Друг девушки написал о произошедшем в Twitter. Авиаперевозчик отреагировал на запись и спросил, заполняла ли подруга акт об утере, на что пользователь Twitter ответил утвердительно. Тогда авиакомпания попросила владелицу телефона связаться с ними. Но, по последним данным, в "American Airlines" никто не обращался.

A friend of mine lost her phone on an @AmericanAir flight and realized while deboarding. She tried to turn around (still on plane) and FA told her to deplane, she'd look and bring it to her. FA told her she found nothing. Days later, selfies of FA appear in her iCloud. Explain. pic.twitter.com/vYI32pWeSa