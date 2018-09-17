Стюардессу уволили после того, как она получила предложение руки и сердца

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае стюардесса лишилась работы из-за того, что ее парень сделал ей предложение во время полета. Об этом пишет Asia One.
Молодой человек одной из сотрудниц авиакомпании China Eastern Airlines решил во время полета сделать предложение своей девушке. Этот трогательный момент сняли пассажиры рейса.
Сразу после появления этого ролика в Сети девушку уволили. Свое решения компания объяснила тем, что такое поведение поставило под угрозу безопасность пассажиров.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4996 BYN
|2.482 BYN
|2.49 BYN
|USD
|2.1387 BYN
|2.132 BYN
|2.139 BYN
|RUB
|3.129 BYN
|3.125 BYN
|3.135 BYN