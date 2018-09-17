Стюардессу уволили после того, как она получила предложение руки и сердца

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае стюардесса лишилась работы из-за того, что ее парень сделал ей предложение во время полета. Об этом пишет Asia One.

Молодой человек одной из сотрудниц авиакомпании China Eastern Airlines решил во время полета сделать предложение своей девушке. Этот трогательный момент сняли пассажиры рейса.

Сразу после появления этого ролика в Сети девушку уволили. Свое решения компания объяснила тем, что такое поведение поставило под угрозу безопасность пассажиров.-0-