Страницы Корана с пометками Льва Толстого представили в Казани

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страницы Корана с пометками Льва Толстого, переводы произведений писателя на татарский язык и другие экспонаты, посвященные его связям с исламом, представили на выставке в Музее исламской культуры в Казани. Об этом сообщает ТАСС.
Накануне 190-го дня рождения великого русского писателя 7 сентября открылась выставка "Лев Толстой и исламский мир". На выставке представлены страницы литературы по исламской тематике из коллекции музея-усадьбы "Ясная Поляна". На полях этих книг сохранились комментарии, которые оставлял писатель, а также письма и фотографии, которые рассказывают о встречах Толстого с татарским писателем Фатихом Карими, ученым и политиком Садри Максуди и философом Гайнаном Ваисовым.-0-
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