Студия Apple заказала сериал по циклу Айзека Азимова "Основание"

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новоиспеченная студия Apple взялась за разработку сериала по циклу Айзека Азимова "Основание".

"Основание" - это масштабная сага о распаде Галактической империи. Оригинальную трилогию Айзек Азимов написал в 40-50-х годах прошлого века. В 2014 году сообщалось, что циклом заинтересовался канал HBO. Сценаристом и продюсером сериала должен был стать Джонатан Нолан, но позже он был задействован в работе над сериалом "Мир Дикого Запада".

Цикл насчитывает семь романов, но основной считается оригинальная трилогия, опубликованная в период с 1951 по 1953 годы. В 1966 году трилогия удостоилась премии "Хьюго", как "лучшая фантастическая серия всех времен".

Первый сезон сериала получит 10 эпизодов. Продюсерами проекта будут выступать Дэвид Гойер и Джош Фридман.-0-