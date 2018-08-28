Студия Apple заказала сериал по циклу Айзека Азимова "Основание"

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новоиспеченная студия Apple взялась за разработку сериала по циклу Айзека Азимова "Основание".
"Основание" - это масштабная сага о распаде Галактической империи. Оригинальную трилогию Айзек Азимов написал в 40-50-х годах прошлого века. В 2014 году сообщалось, что циклом заинтересовался канал HBO. Сценаристом и продюсером сериала должен был стать Джонатан Нолан, но позже он был задействован в работе над сериалом "Мир Дикого Запада".
Цикл насчитывает семь романов, но основной считается оригинальная трилогия, опубликованная в период с 1951 по 1953 годы. В 1966 году трилогия удостоилась премии "Хьюго", как "лучшая фантастическая серия всех времен".
Первый сезон сериала получит 10 эпизодов. Продюсерами проекта будут выступать Дэвид Гойер и Джош Фридман.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.406 BYN
|2.405 BYN
|2.41 BYN
|USD
|2.0586 BYN
|2.057 BYN
|2.063 BYN
|RUB
|3.0543 BYN
|3.046 BYN
|3.055 BYN