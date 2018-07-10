Студия Fox выпустила трейлер к новому "Хищнику"

В новой части фильма появится усовершенствованный Хищник: он станет более быстрым и смертоносным. Ему придется сразиться с командой бывших солдат и жителей города. У них есть преимущество – мальчик-аутист с невероятным талантом к языкам.

Сценарий фильму написал Фред Деккер, ранее работавший с третьим "Робокопом", "Байками из склепа" и "Ночью ползучих тварей". Он работает с Шэйном Блэком, режиссером последней части "Хищника". Ленту выпустят на экраны осенью текущего года.