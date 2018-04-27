Студия Ghibli показала эскизы тематического парка по мультфильмам Миядзаки

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студия Ghibli впервые представила эскизы тематического парка развлечений, который будет построен в Японии по мотивам анимационных фильмов известного режиссера Хаяо Миядзаки, сообщают информагентства.

Парк будет построен в городе Нагакутэ (префектура Айти) к 2022 году. Его площадь составит около 200 га.

Согласно проекту, парк будет разделен на несколько тематических зон по мотивам самых известных аниме Хаяо Миядзаки - "Ходячий замок Хаула", "Унесенные призраками", "Мой сосед Тоторо", "Принцесса Мононоке", "Ведьмина служба доставки".

Вход в парк будет оформлен в стиле "Ходячего замка" - с башнями и смотровой площадкой. На территории парка также планируется построить деревню принцессы Мононоке, а также бассейн на манер японских горячих источников. Среди персонажей парка можно будет увидеть огромных пауков, духов леса и полуодушевленные дома. Также в парке будет находиться кинозал, множество аттракционов и кафе.

Хаяо Миядзаки - известный японский режиссер-аниматор, писатель, сооснователь студии Ghibli. В 2013 году Миядзаки выпустил, по его словам, свой последний полнометражный анимационный фильм "Ветер крепчает" и заявил, что уходит из мира мультипликации, сообщив о завершении карьеры. Однако в 2017 году стало известно, что режиссер работает над новым полнометражным аниме.-0-