Суд обязал Анджелину Джоли позволить Брэду Питту видеться с детьми

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брэд Питт и Анджелина Джоли уже давно расстались и даже перестали общаться друг с другом. Актеры продолжают споры относительно того, как распределится опека над шестью детьми. Каждый из них хочет больше времени проводить с Шайло, Захарой, Мэддоксом, Паксом и Ноксом с Вивьен. Суд же все больше встает на сторону Питта, несмотря на недовольство Джоли. Об этом сообщает Blast.

Новое решение суда снова не устраивает Анджелину - теперь Брэд может видеться со своими детьми через день, как минимум четыре часа в дни школьных занятий и двенадцать часов в дни, когда учебы у детей нет. Таким образом, актриса должна позволить отцу ее родных и приемных детей общаться с ними намного чаще, чем он это делает сейчас.

Напомним, что изначально Джоли вообще хотела лишить Брэда родительских прав, а после – согласилась на редкие встречи Питта с детьми только под присмотром психотерапевта. Суд же признал актера совершенно здоровым и неопасным для детей, поэтому расширил его возможности в отношении общения с ними. Новое судебное заседание по делу звезд должно пройти 21 августа.-0-