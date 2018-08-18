Суд обязал Бритни Спирс возместить судебные издержки бывшего мужа

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд обязал Бритни Спирс выплатить $110 тыc. бывшему мужу Кевину Федерлайну. С ним несколько месяцев она ведет судебные разбирательства из-за средств на содержание детей. Об этом сообщает издание Star Hit.
11-летний Джейден и 12-летний Шон живут на два дома, но право опеки принадлежит отцу. Певица ежемесячно выплачивает на содержание детей $20 тыс., однако Кевин считает, что артистка, которая зарабатывает $35 млн в год, должна тратить на сыновей больше.
Попытка решить вопрос между собой не имела успеха, и Федерлайн подал иск в суд. Суд удовлетворил иск и обязал певицу покрыть расходы бывшего супруга на адвоката, услуги юристов и налоги - $110 тыс.
Спирс и Федерлайн поженились в 2004 году. Через год у них родился первый сын Шон Престон, а еще через год - Джейден Джеймс.-0-
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