Суд обязал Бритни Спирс возместить судебные издержки бывшего мужа

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд обязал Бритни Спирс выплатить $110 тыc. бывшему мужу Кевину Федерлайну. С ним несколько месяцев она ведет судебные разбирательства из-за средств на содержание детей. Об этом сообщает издание Star Hit.

11-летний Джейден и 12-летний Шон живут на два дома, но право опеки принадлежит отцу. Певица ежемесячно выплачивает на содержание детей $20 тыс., однако Кевин считает, что артистка, которая зарабатывает $35 млн в год, должна тратить на сыновей больше.

Попытка решить вопрос между собой не имела успеха, и Федерлайн подал иск в суд. Суд удовлетворил иск и обязал певицу покрыть расходы бывшего супруга на адвоката, услуги юристов и налоги - $110 тыс.

Спирс и Федерлайн поженились в 2004 году. Через год у них родился первый сын Шон Престон, а еще через год - Джейден Джеймс.-0-