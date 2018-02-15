Супервулкан в Японии: его извержение угрожает гибелью 100 млн человек

Японские ученые обнаружили у берегов своей страны формирующийся подводный супервулкан, извержение которого грозит гибелью ста миллионам человек. Материалы исследования были опубликованы в журнале Scientific repots.

Специалисты изучали кальдеру Кикай - кратер вулкана, чье извержение тысячи лет назад привело к гибели цивилизации на юге Японии. Сейчас внутри вулкана находится огромный купол с магмой, который медленно растет. Извержение вызовет цунами, которое достигнет берегов Китая и Америки.

Однако ученые установили, что вероятность извержения в ближайший век не превышает 1%.-0-