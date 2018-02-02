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Сурок напророчил американцам долгую зиму, а ежик пообещал россиянам раннюю, но пасмурную весну

Калейдоскоп 02.02.2018 | 16:44

Сегодня сурок по кличке Фил предсказал американцам еще шесть недель зимы. А вот еж Пых из Екатеринбурга предсказал россиянам раннюю, но пасмурную весну.

Ежегодно второго февраля американцы традиционно празднуют "День сурка". Если сурок в этот день выползая из норки увидит свою тень, то зима продлится еще шесть недель. Если же нет – то надо ждать тепла. Организаторами праздника были члены организации "Ближний клуб". Они до сих пор поддерживают мистический дух во время "Дня сурка" и уверяют, что все предсказания уже долгие годы делает один и тот же сурок по кличке Фил. А секрет его долголетия заключается в "сурковом пунше".

Ну а в России погоду предсказывает еж, так как из-за климатических условий все сурки еще находятся в спячке. Еж Пых заступил на должность всего два года назад. Раньше роль "метеоролога" выполняла ежиха Пуговка. Перед Пыхом поставили тарелки с личинками мучного жука, которые были подписаны: "ранняя весна", "поздняя весна", "солнечно", "пасмурно".

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погода, праздник
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