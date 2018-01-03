Свадьба принца Гарри принесет британской экономике почти $700 млн

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предстоящая свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл принесет экономике Соединенного Королевства не менее 500 млн фунтов ($680 млн). Такую предварительную оценку привела агентству Reuters консалтинговая компания Brand Finance, сообщает ТАСС.

Эксперты прогнозируют, что посмотреть на свадьбу Гарри в мае в Великобританию дополнительно прибудут не менее 350 тыс. туристов. Такое же увеличение потока туристов было зафиксировано во время свадебной церемонии его старшего брата - принца Уильяма, который в апреле 2011 года женился на Кейт Миддлтон.

Глава Brand Finance Дэвид Хэй считает, что примерно 200 млн фунтов ($272 млн) поступят от туризма, пользования транспортными услугами и бронирования отелей. 150 млн фунтов ($204 млн) будет потрачено на организацию приуроченных к венчанию Гарри и Меган частных праздничных вечеринок и 50 млн фунтов ($68 млн) - на приобретение выпущенной к свадьбе сувенирной продукции, включая футболки и шапки. Еще 100 млн фунтов ($136 млн) Великобритания заработает на бесплатной рекламе своих возможностей по всему миру в связи с этой свадьбой.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл назначена на 19 мая. Она состоится в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка.-0-