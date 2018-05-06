Свадебное платье Меган Маркл будет стоить около $135 тыс

Невеста британского принца Гарри американская актриса Меган Маркл наденет на свадьбу платье от модного дома Ralph&Russo. Свадебное платье будет украшено бисером и полностью вышито вручную. Его стоимость – около 100 тысяч фунтов стерлингов (примерно $135 тыc). Стоимость наряда семья принца оплатит в частном порядке.

Свадьба британского принца Чарльза и Меган Маркл назначена на 19 мая. Новобрачные позвали на свою свадьбу 1,2 тыс жителей Британии.

Приглашенных планируют разместить в окрестностях часовни Святого Георгия в Виндзорском замке. Гости не смогут присутствовать на бракосочетании в часовне, но зато увидят карету с новобрачными.

Предполагается, что в день королевской свадьбы на улицах, окружающих Виндзорский замок, будет около 100 тыс человек, а прямую трансляцию церемонии бракосочетания можно будет посмотреть в общественных заведениях, парках и пабах.