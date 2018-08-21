Свадебное платье Меган Маркл станет участником выставки

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меган Маркл обвенчалась с принцем Гарри в мае этого года в платье Givenchy. Теперь этот наряд станет участником выставки, сообщает cosmo.ru.
Создала платье Клэр Уайт Келлер, украсив наряд белым шелком с вырезом лодочкой и рукавами три четверти. Такое красивое одеяние оценили все, кто видел его на Меган в день свадьбы. Теперь же платье станет музейным экспонатом, участвуя в выставке в Виндзорском замке. Точную дату выставки обещают объявить в ближайшее время.-0-
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