Свадебное платье Меган Маркл станет участником выставки

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меган Маркл обвенчалась с принцем Гарри в мае этого года в платье Givenchy. Теперь этот наряд станет участником выставки, сообщает cosmo.ru.

Создала платье Клэр Уайт Келлер, украсив наряд белым шелком с вырезом лодочкой и рукавами три четверти. Такое красивое одеяние оценили все, кто видел его на Меган в день свадьбы. Теперь же платье станет музейным экспонатом, участвуя в выставке в Виндзорском замке. Точную дату выставки обещают объявить в ближайшее время.-0-