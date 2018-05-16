Свадебный торт принца Гарри и Меган Маркл будут украшать весенние цветы

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принц Гарри и Меган Маркл определились с выбором свадебного торта. Об этом пишут СМИ.

Отмечается, что пара отказалась от услуг британских кондитеров и заказала торт у американки Клэр Птэк, которая несколько лет назад переехала в Лондон и открыла кондитерскую Violet Cakes.

Известно, что свадебный десерт будет представлять собой лимонный бисквит с сиропом из бузины. Торт будут украшать весенние цветы. Указывается, что десерт будет "наполнен свежими ароматами весны". Будущий торт уже получил круглосуточную личную охрану: сотрудники службы королевской безопасности будут нести дежурство в лондонской кондитерской Птэк Violet Bakery.

Британские кондитеры критикуют такой выбор королевской пары. Они говорят, что обычный бисквит, приготовленный американкой, - это не очень хороший выбор для столь важного повода.

Кроме основного свадебного торта, гостям будут предложены его уменьшенные копии. Например, к свадьбе Кейт Миддлтон и принца Уильяма было изготовлено 28 дополнительных тортов. Как подсчитали британские журналисты, на все свадебные сладости Гарри и Меган Маркл будет потрачено около 50 тыс. фунтов.

В честь свадьбы принца Гарри и Меган Маркл нью-йоркская кондитерская Ample Hills Creamery выпустила новое сливочное мороженое. Создатели десерта вдохновились свадебным тортом пары, поэтому мороженое будет лимонным, с имбирными и бузинными нотками. Сладость продается в белых стаканчиках с портретами Гарри и Меган. На упаковке есть надпись "God save the cream", что в переводе означает "Боже, храни мороженое".

Ранее Принц Гарри и Меган Маркл определились с флористом и цветами для грядущей церемонии. Цветочным оформлением на королевской свадьбе будет заниматься Филиппа Крэддок. Планируется использовать в свадебном декоре белые садовые розы, пионы и наперстянки. Также будут задействованы ветки бука, березы и граба при декорировании часовни.

Свадебным фотографом выступит Хьюго Бурнанд, который ранее уже снимал свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится уже в предстоящие выходные, 19 мая. На церемонию в город Виндзор под Лондоном приедут 100 тыс. гостей. При этом молодожены отказались от свадебных подарков, а призвали гостей сделать пожертвования на благотворительность.-0-