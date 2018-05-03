Световое шоу с участием 1374 дронов попало в Книгу рекордов Гиннесса

В Китае показали световое шоу с участием 1374 беспилотников. Данное мероприятие попало в Книгу рекордов Гиннесса.
Представление проходило в городе Сиань провинции Шэньси. В течение 13 минут в воздухе находилось более 1300 дронов, которые "танцевали" в небе, создавая различные образы.
Ранее рекорд принадлежал компании Intel. На Олимпийских играх в Южной Корее в небо поднялось 1218 беспилотных летательных аппаратов.
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