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Свидетель нарисовал смешной портрет подозреваемого, и полиция смогла его найти

Калейдоскоп 09.02.2018 | 21:16

В городе Ланкастер (штат Пенсильвания) сотрудники полиции смогли найти подозреваемого в краже благодаря портрету, который нарисовал один из свидетелей. Стоит отметить, что рисунок был очень схематичным.

Разыскиваемый мужчина приходил на местный рынок и представлялся продавцом, пока настоящие продавцы отходили от своего товара. Получив деньги от покупателей, он убегал. Один из свидетелей нарисовал очень приблизительный портрет мужчины, который после прикрепили к объявлению о розыске.

К большому удивлению, уже на следующий день личность подозреваемого смогли установить. Им оказался бездомный по имени Хунг Фыок Нгуен. Сейчас устанавливается его местонахождение.-0-

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преступление, США
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