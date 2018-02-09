Свидетель нарисовал смешной портрет подозреваемого, и полиция смогла его найти

В городе Ланкастер (штат Пенсильвания) сотрудники полиции смогли найти подозреваемого в краже благодаря портрету, который нарисовал один из свидетелей. Стоит отметить, что рисунок был очень схематичным.

Разыскиваемый мужчина приходил на местный рынок и представлялся продавцом, пока настоящие продавцы отходили от своего товара. Получив деньги от покупателей, он убегал. Один из свидетелей нарисовал очень приблизительный портрет мужчины, который после прикрепили к объявлению о розыске.

К большому удивлению, уже на следующий день личность подозреваемого смогли установить. Им оказался бездомный по имени Хунг Фыок Нгуен. Сейчас устанавливается его местонахождение.-0-