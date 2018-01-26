Сыгравший эпизод в "Титанике" актер до сих пор получает деньги за съемки

Рис Томпсон, сыгравший малозаметную роль в мелодраме Дж. Кэмерона "Титаник", до сих пор получает отчисления за съемки. Пятилетний "ирландский мальчик", пассажир третьего класса, трагически погибает вместе с матерью и сестрой в конце фильма. За всю ленту он участвует в трех сценах с одной репликой.

Роль в "Титанике" стала для юного актера дебютом. После этого актерская карьера сошла на нет. Сейчас Томпсону 25 лет и он является директором по digital-маркетингу в компании Brian Head Resort - горнолыжном курорте в Юте.

Рис Томпсон в наши дни

По словам мужчины, он мало что помнит со съемок, кроме требований "имитировать ирландский акцент". В пять лет он получил за съемки 30 тыс. долларов. Впоследствии большая часть положенных в банк денег ушла на учебу, машину и ежедневные расходы.

Однако деньги продолжают приходить и спустя 20 лет после выхода картины. В первые годы, учитывая выпуск "Титаника" на видеокассетах и DVD, он получал "тысячи" долларов. Сейчас же ежегодно ему приходит не более 200-300 долларов.