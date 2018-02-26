Тайваньская компания создала картонные дома для котов

Тайваньская компания "Cat Thing" запустила продажу домиков для котов из картона, которые похожи на целые города.

Ни для кого не секрет, что коты просто обожают картонные коробки. На эту тему уже снята масса видеороликов. Такой кошачьей любовью решили воспользоваться дизайнеры одной тайваньской фирмы и создали модульные картонные домики.

Картонные модули по своей задумке напоминают конструктор. То есть, хозяин самостоятельно может собрать целый город для своего питомца по собственному вкусу. Коты могут использовать картонный город и как обзорную площадку, и как дом, и как место для игр.