Танец 180 Nissan Patrol попал в Книгу Гиннесса

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ближневосточное подразделение Nissan установило новый рекорд Книги Гиннесса - 180 внедорожников Patrol создали самую большую в мире "живую" фигуру. Видео с достижением было опубликовано на YouTube-канале компании.

Фигуру "летящего над арабской пустыней сокола" сделали на стадионе регбийной команды The Sevens в Дубае. 180 автомобилей синхронно двигались по заранее размеченным линиям длиной почти 1,5 км. Рекорд зафиксирован в категории "Крупнейший скоординированный автомобильный танец".

Nissan Patrol становится рекордсменом Книги Гиннесса уже в третий раз. В августе 2013 года внедорожник в аэропорту Шарджи смог отбуксировать на расстояние более 50 м 170-тонный транспортный самолет Ил-76. Спустя два года этот же автомобиль установил рекорд по скоростному подъему на песчаную дюну высотой 100 метров.-0-