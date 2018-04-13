Татьяна Буланова попала в больницу в Санкт-Петербурге

Татьяна Буланова находится в больнице Санкт-Петербурга. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
Но причина – вовсе не болезнь певицы. Оказалось, что срочное хирургическое вмешательство понадобилось ее 11-летнему сыну Никите. Месяц назад он занозил ногу, и теперь это, казалось бы, мелочное ранение дало осложнение. Месяц назад занозу удалили не полностью. Остатки вытаскивали из ноги сейчас под наркозом.
Несмотря на то, что теперь певица находится с сыном в больнице, свой бесплатный концерт, запланированный на 15 апреля в одном из торговых центров ко Дню шопоголика, она отменять не стала.
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