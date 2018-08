Тату-модель Zombie Boy покончил с собой

Модель из Канады Рик Дженест был больше известен как Zombie Boy. Он получил известность благодаря большому количеству татуировок на теле и съемкам в клипе Леди Гаги. В среду первого августа он покончил с собой в возрасте 32 лет. Сообщается, что у Рика Дженеста были психологические проблемы.

Участие в клипе Леди Гаги "Born This Way" принесло ему популярность. Мужчине сразу поступили предложения участия в дизайнерских показах. Леди Гага в своем твиттер-аккаунте написала свои первые эмоции: "более чем опустошена".

The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can't talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB