Течение Гольфстрим ослабло, а это грозит изменениями климата

Теплое океаническое течение Гольфстрим ослабло до небывалого уровня. Об этом сообщает ТАСС.

Этот процесс начался в 1800-х годах, и за последние 150 лет течение ослабло примерно на 15-20 процентов.

Гольфстрим - одно из крупнейших на Земле теплых океанических течений, ширина которого колеблется от 70 до 90 километров, - это часть Атлантического меридионального кругового течения, которое переносит теплые воды из Мексиканского залива вдоль побережья США в Северную Атлантику. Затем оно согревает атмосферу, уходит в глубь Атлантического океана к Антарктиде, а оттуда вновь начинает движение на север. Сейчас это течение ослабло до уровня, небывалого за последние 1600 лет. Процесс ослабления начался в 1800 годах. Ученые бьют тревогу – это может привести к сильным климатическим изменениям на территории Северной Америки. Прогнозируется, что более частыми и сильными станут наводнения, засухи.

По оценке Дэвида Торнэлли, руководителя группы, исследующей Гольфстрим, процесс этот связан с увеличением выбросов в атмосферу углекислого газа, а потому будет продолжаться.