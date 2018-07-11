Трейлер к сериалу "Касл-Рок" по романам Стивена Кинга появился в сети

И снова кинокомпании выводят на экраны произведения Стивена Кинга. На этот раз несколько романов легли в основу сериала "Касл-Рок". Трейлер к нему уже есть в сети.

Сериал расскажет в придуманном городе штата Мэн. Джей Джей Абрамс стал продюсером и сценаристом сериала. Он известен своей работой в "Стар Треке" и "Горе-творце". В сериале будут фигурировать Сиси Спейсек, Андре Холанд, а также звезда "Оно" – Билл Скарсгард.