Трейлер к сериалу "Касл-Рок" по романам Стивена Кинга появился в сети

И снова кинокомпании выводят на экраны произведения Стивена Кинга. На этот раз несколько романов легли в основу сериала "Касл-Рок". Трейлер к нему уже есть в сети.
Сериал расскажет в придуманном городе штата Мэн. Джей Джей Абрамс стал продюсером и сценаристом сериала. Он известен своей работой в "Стар Треке" и "Горе-творце". В сериале будут фигурировать Сиси Спейсек, Андре Холанд, а также звезда "Оно" – Билл Скарсгард.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3082 BYN
|2.302 BYN
|2.315 BYN
|USD
|1.9693 BYN
|1.967 BYN
|1.972 BYN
|RUB
|3.1688 BYN
|3.155 BYN
|3.167 BYN