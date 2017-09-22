Телеэфир в Калифорнии прервало сообщение об апокалипсисе

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сообщение о грядущем конце света попало в телевизионный эфир нескольких каналов американского штата Калифорния. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

Согласно информации Fox News, данное происшествие случилось 21 сентября. Телевещание каналов в американском штате Калифорния было прервано мужским голосом, который сообщил о предстоящей катастрофе. "Осознайте, настанут очень тяжелые времена", - прозвучало в телеэфире.

Как позднее заявил представитель телевизионного провайдера Cox Communications, курьезный случай произошел из-за того, что радиостанции проводили тест экстренных сообщений, а одна или несколько радиостанций не послали аннулирующего сигнала, чтобы завершить проверку. Именно поэтому сообщение об апокалипсисе попало в телеэфир.-0-