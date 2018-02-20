Темнокожий актер впервые может стать Джеймсом Бондом

Темнокожий актер Дэниел Калуя стал одним из главных претендентов на роль Джеймса Бонда. На этом месте он может заменить Дэниэла Крэйга. Разговоры о том, что роль агента 007 в этот раз должна достаться чернокожему актеру, ходят уже давно.

Если Дэниела утвердят на роль, то он станет не только первым темнокожим Джеймсом Бондом, но и одним из самых молодых, актеру 28 лет. Он известен по ролям в таких фильмах и сериалах как "Прочь", "Черное зеркало", "Черная пантера" и другим. Он был номинантом премий BАFTA, "Зололтой глобус" и даже "Оскар".

На роль Бонда претендует еще один темнокожий актер Идрис Эльба. Ему 45 лет, в его послужном списке множество сыгранных ролей – "Темная башня", "Тор", "Призрачный гонщик 2" и многие другие.

Кроме этого, среди претендентов и ряд более типичных и привычных для зрителя кандидатов на роль агента 007 – Джеймс Нортон, Том Харди, Том Хиддлдстон и другие.