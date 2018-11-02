The Beatles выпустили ностальгический клип к 50-летию "Белого альбома"

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская рок-группа The Beatles выпустила клип к песне Glass Onion. "Стеклянная луковица" входит в пластинку White Album, которая увидела свет пятьдесят лет назад.
Клип состоит из нарезки редких фотографий "ливерпульской четверки" и анимированных коллажей, включающих рисунки и персонажи из культового мультфильма "Желтая подводная лодка". Сообщается, что над клипом трудились Пол Маккартни, а также известный поп-арт художник из Великобритании Ричард Гамильтон.
Девятого ноября выйдет в доступ юбилейное переиздание пластинки White Album, осуществленное с использованием современных технологий. Туда включены и записи, которые ранее не издавались.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4207 BYN
|2.418 BYN
|2.422 BYN
|USD
|2.1171 BYN
|2.117 BYN
|2.119 BYN
|RUB
|3.2272 BYN
|3.215 BYN
|3.229 BYN