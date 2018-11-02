The Beatles выпустили ностальгический клип к 50-летию "Белого альбома"

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская рок-группа The Beatles выпустила клип к песне Glass Onion. "Стеклянная луковица" входит в пластинку White Album, которая увидела свет пятьдесят лет назад.

Клип состоит из нарезки редких фотографий "ливерпульской четверки" и анимированных коллажей, включающих рисунки и персонажи из культового мультфильма "Желтая подводная лодка". Сообщается, что над клипом трудились Пол Маккартни, а также известный поп-арт художник из Великобритании Ричард Гамильтон.

Девятого ноября выйдет в доступ юбилейное переиздание пластинки White Album, осуществленное с использованием современных технологий. Туда включены и записи, которые ранее не издавались.-0-