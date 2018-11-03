Титул "Мисс Земля-2018" завоевала студентка из Вьетнама

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На международном конкурсе красоты "Мисс Земля-2018" победила 23-летняя вьетнамская студентка Фыонг Кхань Нгуен. Об этом сообщает медиа компания ABS-CBN.

"Мисс Огонь" названа Мелисса Флорес из Мексики, "Мисс Вода" — Валерия Айос из Колумбии, "Мисс Воздух" — Мелани Мадер из Австрии.

Конкурс "Мисс Земля 2018" прошел 3 ноября в комплексе Mall of Asia Arena в филиппинской Маниле. Ежегодный конкурс красоты, проходящий под эгидой ООН, направлен на привлечение внимания к защите окружающей среды. Каждая конкурсантка представила жюри проект для улучшения экологической обстановки в мире.

"Мисс Земля-2018" будет представительницей ООН в вопросах развития программ по сохранению среды обитания человека на планете.

Фыонг Кхань Нгуен родом из провинции Бенче на юге Вьетнама, расположенной в дельте реки Меконг. 23-летняя девушка изучает маркетинг и свободно владеет вьетнамским и английским языками. В презентационном ролике она рассказала об экологическом проекте по защите Меконга и людей, чья жизнь зависит от этой реки.-0-