Тобайас Мензис из "Игры престолов" станет новым принцем Филиппом в сериале "Корона"

Создатели сериала "Корона", рассказывающего о времени правления британской королевы Елизаветы II, объявили нового актера на роль принца Филиппа. Им станет Тобайас Мензис, известный зрителю по роли Эмура Талли в "Игре престолов" и по роли Брута в сериале "Рим".

Ранее роль Принца Филиппа исполнял Мэтт Смит, но в третьем сезоне герой станет старше, в связи с чем и потребовалась замена актерского состава. Королеву теперь будет играть Оливия Колман, а принцессу Маргарет – Хелена Бонэм Картер. Последняя уже давно полюбилась зрителю своими яркими ролями, особенно в фильмах своего экс-супруга Тима Бертона и по роли Белатриссы Лестрейндж.

Идея поменять актерский состав принадлежит создателю сериала Питеру Моргану. Он это планирует делать раз в несколько сезонов, чтобы актеры соответствовали реальному возрасту персонажей.