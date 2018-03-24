Толстый кот быстро остановил потасовку между сородичами - видео

Миролюбивый и довольно увесистый кот быстро приостановил драку между сородичами. Видео мгновенно стало популярным в Сети.

Ролик начинается с того, что два кота шипят друг на друга и готовятся к схватке. Они даже успевают нанести друг другу пару ударов, однако тут появляется их толстый друг и падает на бок аккурат между "бойцами". Тем не остается ничего иного, как мирно разойтись.