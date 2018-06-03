Том Холланд назвал самую грустную сцену в "Мстителях: Война бесконечности"

В мире не утихают обсуждения одного из самых ожидаемых блокбастеров года "Мстители: Война бесконечности".

Во время конференции на Comicpalooza Холланд рассказал, что мало знал о сценарии до выхода картины.

"Я большой фанат всех этих фильмов, но не знал довольно многого. Меня убило самое начало. Том Хиддлстон. Это было душераздирающе", - говорит Холланд. Многие фанаты "Мстителей" тоже посчитали эту сцену одной из самых грустных за всю картину.

Но для большинства самой грустной оказалась сцена, когда по щелчку Таноса персонаж Тома начал исчезать на глазах у Железного Человека.

Кассовые сборы фильма "Мстители: Война бесконечности" подбираются к 2 млрд долларов.