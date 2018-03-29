Работа над шпионским боевиком "Миссия невыполнима 6: Последствия" завершилась съемкой эффектной сцены. Об этом сообщил в своем Instagram режиссер фильма Кристофер МакКуорри.
В последний съемочный день Том Круз прыгнул с высоты 7,5 километров из военно-транспортного самолета. Съемки проходили на закате, в итоге был готов двухминутный эпизод, который, вероятно, будет очень впечатляющим.
Напомним, что Том Круз довольно часто самостоятельно выполняет опасные трюки, не прибегая к помощи каскадеров.
Премьера фильма "Миссия невыполнима 6: Последствия" состоится в июле 2018 года.
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