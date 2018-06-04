Том Круз ради кадров в фильме "Миссия невыполнима" совершил экстремальные прыжки с парашютом

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский актер Том Круз ради эффектных кадров в фильме "Миссия невыполнима: Последствия" прыгнул с парашютом 106 раз, в том числе совершил HALO-прыжок. Об этом пишут СМИ со ссылкой на видео, размещенное на YouTube-канале кинокомпании Paramount Pictures.

В видеоролике показаны съемки трюков к фильму и подготовка актера к прыжку. За сутки видео набрало почти 500 тыс. просмотров.

Отмечается, что Том Круз стал первым голливудским артистом, который ради съемок фильма выполнил на камеру прыжок HALO с самолета. Прыжки типа HALO выполняются из тропосферы - с высоты 8-10 км. При этом парашют в таком виде прыжка раскрывают на малой высоте - 600 м.

Как рассказал режиссер фильма Кристофер Маккуорри, он и Том Круз обсуждали этот прыжок в течение нескольких лет. Главной сложностью прыжка является кислородная недостаточность, поэтому создателям фильма пришлось придумать и сделать специальный шлем для героя. Он одновременно стал реквизитом и спасательным устройством.

Во время предыдущей попытки снять эти трюки Том Круз сломал ногу, поэтому съемки отложили на несколько месяцев.

Десантирование по методу HALO считается достаточно рискованным. Парашютисты оказываются под влиянием гипервентиляции и барометрического удара, вызванного низким атмосферным давлением на больших высотах. Большую опасность представляет ледяной ветер, возникающий при падении со скоростью 192 км/ч. Высотомер и прибор ночного видения могут покрыться льдом, а когда свободно падающий парашютист пытается их очистить, то нередко он теряет стабильность. Смещение центра тяжести может привести к неконтролируемому вращению.

Кроме прыжков с парашютом, в новой части "Миссия невыполнима" Том Круз профессионально будет управлять вертолетом. Все кадры с актером в кабине летательного аппарата снимались вживую, с минимальным использованием спецэффектов. Также во время этих съемок не было оператора, а применялись камеры, закрепленные снаружи и внутри кабины вертолета.

Новая картина "Миссия невыполнима: Последствия" выйдет в прокат 26 июля. Это шестая часть серии фильмов "Миссия невыполнима".-0-