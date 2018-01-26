Том Круз зарегистрировался в Instagram

Актер Том Круз зарегистрировал официальную страницу в социальной сети Instagram. Вчера, 25 октября, он опубликовал первые две фотографии.
55-летний актер уже ведет аккаунты в Twitter и Facebook, теперь же он решил делиться с поклонниками фотографиями еще и в Instagram.
К слову, кадр из новой части "Миссия: невыполнима" менее чем за сутки набрал почти 150 тысяч лайков. С момента создания аккаунта на него подписались более 700 тысяч человек.-0-
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