Том Круз зарегистрировался в Instagram

Актер Том Круз зарегистрировал официальную страницу в социальной сети Instagram. Вчера, 25 октября, он опубликовал первые две фотографии.

55-летний актер уже ведет аккаунты в Twitter и Facebook, теперь же он решил делиться с поклонниками фотографиями еще и в Instagram.

A post shared by Tom Cruise (@tomcruise) on Jan 25, 2018 at 5:03am PST

К слову, кадр из новой части "Миссия: невыполнима" менее чем за сутки набрал почти 150 тысяч лайков. С момента создания аккаунта на него подписались более 700 тысяч человек.-0-