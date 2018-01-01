Top Gear назвал десять самых ненадежных марок автомобилей

Эксперты издания Top Gear провели опрос автовладельцев и составили рейтинг самых ненадежных автомобилей. В итоговом списке, по сообщениям информагентств, оказались десять автомобилей.
Самым ненадежным признали итальянский бренд Fiat. На каждые сто машин в среднем поступило 160 жалоб о неисправности. На втором месте оказался британский Jaguar со 150 жалобами. На третьем месте оказался шведский Volvo со 134 жалобами на 100 машин.
В итоговом списке оказались Mazda, Land Rover, Mitsubishi, Subaru, Audi. Замкнули список Jeep и Infinity с жалобами на недоработанные опции.
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