Top Gear назвал десять самых ненадежных марок автомобилей

Эксперты издания Top Gear провели опрос автовладельцев и составили рейтинг самых ненадежных автомобилей. В итоговом списке, по сообщениям информагентств, оказались десять автомобилей.

Самым ненадежным признали итальянский бренд Fiat. На каждые сто машин в среднем поступило 160 жалоб о неисправности. На втором месте оказался британский Jaguar со 150 жалобами. На третьем месте оказался шведский Volvo со 134 жалобами на 100 машин.

В итоговом списке оказались Mazda, Land Rover, Mitsubishi, Subaru, Audi. Замкнули список Jeep и Infinity с жалобами на недоработанные опции.