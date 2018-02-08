Топ красавиц-спортсменок в Пхенчхане

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уже завтра, 9 февраля, состоится официальное открытие зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. А пока предлагаем убедиться, что участницы Олимпиады не только спортсменки, но и просто красавицы.

Дарья Домрачева (Беларусь)

Не можем удержаться, чтобы не поставить в топ красавиц-спортсменок белорусскую биатлонистку Дарью Домрачеву. Она и замуж успела выйти, и ребенка родить, и к Олимпиаде подготовиться.

Доротея Вирер (Италия)

Продолжая тему биатлона, вспомним итальянку Доротею Вирер. Ее называют секс-символом мирового биатлона.

Анна Фернштадт (Германия)

Немка Анна Фернштадт, которая родилась в Праге, в 21 год добилась высоких спортивных результатов. В последние годы находится в числе 10 лучших скелетонисток мира.

Роуэн Чешир (Великобритания)

Лидер сборной Великобритании по лыжному фристайлу в дисциплине "хаф-пайп" будет принимать в 2018 году участие во второй в своей жизни Олимпиаде. Ее первой Олимпиадой были Игы в Сочи, но тогда она не смогла выступить из-за несчастного случая. На тренировке перед стартом Роуэн Чешир упала и сломала нос. "До следующей Олимпиады заживет", - вполне могли утешать ее друзья.

Силье Норендаль (Норвегия)

У 24-летней блондинки Силье Норендаль в Instagram свыше 300 тыс. подписчиков. Так что она имеет успех независимо от спортивных побед. Соревнования сноубордистов можно смотреть только ради этой красотки.

Софья Федорова (Россия)

Софья Федорова из российской женской команды по сноуборду может составить конкуренцию красавице из Норвегии.

Кэйлани Крэйн (Австралия)

Фигуристка Кэйлани Крэйн точно приобретет после Олимпиады тысячи новых поклонников.

Мэдисон Чок (США)

Американская фигуристка Мэдисон Чок выступает в танцах на льду. Для Мэдисон эта Олимпиада станет второй - в Сочи она оказалась только на восьмом месте, но с тех пор четырежды попадала на пьедестал чемпионатов мира, а потому в Пхенчхане планирует наконец-то добраться до вожделенной медали Игр.

Список можно продолжать бесконечно. Потому что все девушки исключительно прекрасны. Делитесь в комментариях, кого бы включили в топ красавиц-спортсменок Пхенчхана вы.-0-