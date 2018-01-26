Toyota показала загадочный снимок, на котором не различить новые машины

Японский автопроизводитель "Тойота" опубликовал единственное изображение трех своих новинок, которые он намерен представить на Чикагском автосалоне в феврале. Однако машины сняты таким образом, что разглядеть их нельзя даже при увеличении снимка.
Большую часть фона занимает красивый пейзаж, на котором примостились три белых автомобиля - внедорожник и два пикапа. Фанаты уверены, что это новые версии популярных пикапов Tacoma и Tundra, а также - новая модификация внедорожника 4Runner.
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