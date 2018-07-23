Трейлер фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" появился в сети

Фанатам магов и маглов подарили свежий трейлер к фильму "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда". В этой картине темного волшебника сыграет Джонни Депп. Сообщается, что в этот раз Альбус Дамблдор, которого сыграет Джуд Лоу, пускает Ньюта Саламандера в погоню за Грин-де-Вальдом. Трейлер порадовал и удивил новыми героями, такими как персонаж из первой части "Гарри Поттера" Николас Фламель, который создал философский камень.
Премьера ленты в России запланирована на 15 ноября текущего года.
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