Трейлер фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" появился в сети

Фанатам магов и маглов подарили свежий трейлер к фильму "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда". В этой картине темного волшебника сыграет Джонни Депп. Сообщается, что в этот раз Альбус Дамблдор, которого сыграет Джуд Лоу, пускает Ньюта Саламандера в погоню за Грин-де-Вальдом. Трейлер порадовал и удивил новыми героями, такими как персонаж из первой части "Гарри Поттера" Николас Фламель, который создал философский камень.

Премьера ленты в России запланирована на 15 ноября текущего года.