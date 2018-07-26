Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
26 июля 2018, Чт
+24°C
Переменная облачность EUR 2.3268
USD 1.9901
RUB 3.158
Главное
Александр Лукашенко. Фото из архива На госслужбу надо привлекать самых лучших и опытных управленцев - Лукашенко
Президент
Безвизовый режим увеличил турпоток в Беларусь на 20% - Минспорта
Общество
Утверждена программа мероприятий в 2018-2020 годах под знаком Года малой родины
Общество
Квартиру от "Евроопт" выиграла продавец райпо, а один из внедорожников - покупатель "Е-доставки"!
Общество
В индивидуальном жилищном строительстве важен комплексный подход - Калинин
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Минфин Беларуси заключит соглашения с 4 банками для размещения облигаций на российском рынке
10:44 Экономика
Объявлен конкурс "100 талантов Национальной академии наук Беларуси"
10:40 Общество
На госслужбу надо привлекать самых лучших и опытных управленцев - Лукашенко
10:40 Президент
Под Бобруйском мужчина заснул на шпалах, над ним проехал поезд
10:38 Происшествия
Представители 13 зарубежных стран участвуют в форуме городов-побратимов Бреста
10:34 Регионы
Трейлер криминальной комедии "Голубая игуана" появился в сети
10:23 Калейдоскоп
Беларусбанк направил в I полугодии Br565 млн на кредитование малого и среднего бизнеса
10:22 Экономика
БУТБ поможет белорусским экспортерам пиломатериалов выйти на рынок Китая
10:19 Экономика
Туристический поток в Гродненскую область в январе-июне возрос на 20%
10:10 Регионы
Онлайн-конференция об инвестициях на рынке Форекс пройдет сегодня на сайте БЕЛТА
10:07 Общество
Объявленный в розыск минчанин 2 года жил в лесу
10:00 Происшествия
Потребсоюзы Беларуси и России заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве
09:58 Экономика
Китай намерен создать интернет-суды в Пекине и Гуанчжоу
09:49 В мире
Минские спасатели освободили застрявшего на балконе мальчика
09:31 Происшествия
В Слонимском районе от огня спасено свыше 70 га тритикале
09:17 Происшествия
Новый гендиректор ОЗХО приступил к исполнению своих обязанностей
09:13 В мире
В Краснодарском крае при ДТП с микроавтобусом погибли 5 человек
09:00 В мире
США и ЕС создадут рабочую группу по решению вопросов в торговой сфере
08:53 В мире
Греческая музыка, танцы заполнят Верхний город 28 июля
08:47 Культура
Утверждена программа мероприятий в 2018-2020 годах под знаком Года малой родины
08:37 Общество
Все новости
Темы
Год малой родины Год малой родины
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Заседание контактной группы по Украине Заседание контактной группы по Украине
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Уборочная кампания Уборочная кампания
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Трейлер криминальной комедии "Голубая игуана" появился в сети

Калейдоскоп 26.07.2018 | 10:23

Трейлер к фильму "Голубая игуана" появился к сети. Эта криминальная комедия вдохновлена картинами 80-х годов.

В центре ленты – банда неуклюжих воров. Они решили украсть очень редкий бриллиант. Фильм снял режиссер из Британии Хади Хаджейг. Главные роли исполнили Сэм Рокуэлл, известный благодаря фильму "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", а также Бен Шварц из "Парков и зон отдыха" и Аманда Донохью, блестяще сыгравшая в "Законе Лос-Анджелеса".

Премьера ленты состоится 28 августа.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram и к сообществу в Viber.

﻿
Теги
видео, знаменитость, кино
Версия для печати
Новости рубрики Калейдоскоп
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3268 BYN 2.323 BYN 2.33 BYN
USD
1.9901 BYN 1.985 BYN 1.989 BYN
RUB
3.158 BYN 3.152 BYN 3.164 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Приехавшие по пятидневному безвизу иностранцы смогут оставаться в Беларуси до 30 дней
Все видео

Фотоновости

МЧС провело для жителей Витебска масштабный праздник
Все фото

Инфографика

"Безлимитище" для гостей Беларуси" Выгодные условия тарифного плана "Безлимитище" стали доступны не только жителям Беларуси. Пользоваться популярным у абонентов МТС тарифом теперь смогут и иностранные гости.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко: Беларусь выступает за чистоту и прозрачность в спорте
На госслужбу надо привлекать самых лучших и опытных управленцев - Лукашенко
Беларусь и Колумбия планируют взаимно отменить визы для владельцев диппаспортов
Политика
Игорь Фисенко Беларусь тесно взаимодействует со странами-соседями по визовой тематике - Фисенко
Следующее заседание ТКГ по ситуации на востоке Украины пройдет 22 августа
Сайдик: на востоке Украины не было ни одной жертвы среди населения с начала летнего перемирия
Экономика
Беларусбанк направил в I полугодии Br565 млн на кредитование малого и среднего бизнеса
Минфин Беларуси заключит соглашения с 4 банками для размещения облигаций на российском рынке
БУТБ поможет белорусским экспортерам пиломатериалов выйти на рынок Китая
Происшествия
Фото из архива Пассажир спрыгнул на рельсы на станции метро "Автозаводская" в Минске
Под Бобруйском мужчина заснул на шпалах, над ним проехал поезд
Объявленный в розыск минчанин 2 года жил в лесу
Общество
Все на семейный фестиваль "Облака молока"!
Объявлен конкурс "100 талантов Национальной академии наук Беларуси"
Онлайн-конференция об инвестициях на рынке Форекс пройдет сегодня на сайте БЕЛТА
Регионы
Фото из архива Туристический поток в Гродненскую область в январе-июне возрос на 20%
Представители 13 зарубежных стран участвуют в форуме городов-побратимов Бреста
Огромный бутерброд из 440 частей изготовят в Свислочском районе
Спорт
Фото ФК "Ислочь" Футболисты БАТЭ сыграли вничью с ХИКом в матче 2-го круга квалификации Лиги чемпионов
Три белорусских футбольных клуба проведут матчи квалификации Лиги Европы
Белорусские баскетболистки не вышли в 1/4 финала юниорского ЧМ в Минске
Технологии
РЕПОРТАЖ: Отдых с высокими технологиями: в Брестском районе для школьников открыли IT-лагерь
Стоимость акций Facebook упала более чем на 20%
Идеальный город для айтишников. Appodeal опубликовала ролик о Минске
Культура
Беларусь на детском "Евровидении-2018" соберет рекордное количество стран-участниц
Греческая музыка, танцы заполнят Верхний город 28 июля
Пленэр скульпторов по камню собрал в Мяделе белорусских мастеров
В мире
Фото Синьхуа-БЕЛТА Пожары в регионе Афин потушены
Китай намерен создать интернет-суды в Пекине и Гуанчжоу
Новый гендиректор ОЗХО приступил к исполнению своих обязанностей
Газета 7 дней
Лето с призами и газетой!
Через призму китайского опыта
Если бы деревья могли говорить
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Потенциал сотрудничества
Сергей ЧИЖИК. Равные среди равных
Дзмітрый ЯЦЭВІЧ. Бясцэнны скарб беларускага народа
На сайт
Вся Беларусь
Спецпроекты
Клиентам
Агентство
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия