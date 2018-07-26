Трейлер криминальной комедии "Голубая игуана" появился в сети

Трейлер к фильму "Голубая игуана" появился к сети. Эта криминальная комедия вдохновлена картинами 80-х годов.

В центре ленты – банда неуклюжих воров. Они решили украсть очень редкий бриллиант. Фильм снял режиссер из Британии Хади Хаджейг. Главные роли исполнили Сэм Рокуэлл, известный благодаря фильму "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", а также Бен Шварц из "Парков и зон отдыха" и Аманда Донохью, блестяще сыгравшая в "Законе Лос-Анджелеса".

Премьера ленты состоится 28 августа.

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