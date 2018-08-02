Третий сезон "Очень странных дел" выйдет летом 2019

Плохие новости для поклонников сериала "Очень странные дела": третий сезон придется подождать еще примерно год. Так, самый популярный проект Netflix выйдет лишь летом 2019 года. В компании объясняют это тем, что хотят создать действительно качественный продукт.
Зрителей обещают порадовать захватывающей лентой, ведь в съемках создатели сериала используют много компьютерной графики и непростых спецэффектов. Сюжет третьего сезона пока держат в тайне. Недавно в сеть опубликовали тизер с актерами прошлых сезонов.
Ahoy! Something is coming... to Hawkins, Indiana! pic.twitter.com/BI4wFRVzvB— Stranger Things (@Stranger_Things) 16 июля 2018 г.
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